العراق.. تشييع كبير للمرجع الديني محمد سعيد الحكيم (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن الآلاف من العراقيين شيعوا المرجع الديني الراحل، محمد سعيد الحكيم، في مدينة النجف بجنوب البلاد.

وذكر مراسل RT، أن المشيعين طافوا بجثمان الحكيم في مرقد الإمام علي بن أبي طالب، قبل بدء مراسم دفنه بالقرب من المرقد العلوي.

وتوفي الحكيم يوم الجمعة الماضي في مستشفى الحياة بمحافظة النجف، إثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر 87 عاما.

والمرجع الديني، محمد سعيد الحكيم، هو ابن محمد علي ابن محسن الطباطبائي الحكيم، ولد عام (1354 هـ - 1934 م) في مدينة النجف، وهو مرجع شيعي معاصر، ويعد واحدا من كبار المرجعيات الدينية في النجف.

درس الحكيم وتعمق في علم الهندسة والرياضيات، حتى عرف بذلك في أوساط علماء النجف، وتم تكليفه بكتابة قسمة المواريث وفقا لقواعد الرياضيات الحديثة، ويأتي من بين مؤلفاته: بحث في القبلة، بحث في الدرهم والدينار الإسلامي، قسمة المواريث طبق الرياضيات الحديثة، بحث حول الساعة الزوالية.