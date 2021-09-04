وفاة أحد أشهر شخصيات الدولة السورية على مدى نصف قرن

أفادت مصادر مطلعة في دمشق، مساء السبت، بوفاة أحد الشخصيات المحورية في مكتب الرئاسة السورية، محمد ديب دعبول.

وتوفي دعبول، حسب المصادر، في أحد مستشفيات دمشق وهو في 85 من عمره.

بدورها، ذكرت مصادر مقربة من عائلته لوكالة "DPA" الألمانية أن دعبول فارق الحياة جراء مرض عضال، مضيفة أن جثمانه سيشيع غدا الأحد في مدينة دير عطية الواقعة على بعد 90 كيلومترا شمال العاصمة السورية.

وتولى دعبول المعروف في سوريا باسم أبو سليم والذي ولد عام 1935 في مدينة دير عطية في جبال القلمون، منصب مدير المكتب الخاص في الرئاسة السورية لحوالي نصف قرن حيث رافق الرئيس الراحل، حافظ الأسد، منذ بداية وصوله إلى السلطة في البلاد عام 1971، وبعد وفاته عام 2000 شغل المنصب ذاته في أجهزة الرئيس، بشار الأسد.

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ومنحه الأسد في عام 2021 الجاري وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة.

وسائل إعلام سورية

انتقل إلى رحمته تعالى السيد محمد ديب دعبول "أبو سليم" مدير مكتب السيد الرئيس بشار الأسد ومن قبله مدير مكتب القائد الخالد حافظ الأسد .

إلى رحمة الله pic.twitter.com/TpYadn2OpB — عمر رحمون (@Rahmon83) September 4, 2021

على السيد الفاضل محمد ديب دعبول (أبو سليم) ، وهذا الرجل كان وسيبقى معلم ويعلم بكل ما للكلمة من معنى وكيف لا يكون كذلك وهو الذي عاصر القائدين العظيمين، القائد المؤسس حافظ الاسد والقائد المفدى بشار الاسد.

فــ "العم" أبو سليم هذا الرجل الذي لا توفيه كلمات الثناء حقه.. — علام العبد (@allamaed) September 4, 2021

في ذمة الله

الفاضل .. الوفي .. رجل المهمات ..

الامين لرئيسه ولوطنه ..

ابن القلمون (دير عطيه) البار#محمد_ديب_دعبول .. أبوسليم

لروحك الرحمة ..

إنا لله وإنا إليه راجعون

العزاء لعائلته الكريمة pic.twitter.com/k23H2Z1uJF — نون والقلم ( نجلاء السعدي ) (@najlaasaadee) September 4, 2021

المصدر: RT + وكالات