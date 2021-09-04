تونس.. "اتحاد الشغل" وأحزاب أخرى ممثلة في البرلمان تقاطع الاجتماع مع وفد الكونغرس الأمريكي

قاطع "الاتحاد التونسي للشغل" و"حركة الشعب" و"الحزب الدستوري الحر" في تونس الاجتماع مع وفد الكونغرس الأمريكي الذي يزور البلاد.

وقال الأمين العام "الاتحاد التونسي للشغل" سامي الطاهري في منشور على صفحته عبر "فيسبوك" إن "المنظمة الشغيلة رفضت دعوة من السفارة الأمريكية بتونس للقاء بوفد من الكونغرس".

وأضاف أن "الشأن التونسي لا يحل إلا بين التونسيين"، مشددا على أن "المنظمة لن تقبل لوبيات الضغط التي يمارسها المدعو المصمودي باسم حركة النهضة".

وتابع: "لم نقبل الاستقواء بالأجنبي زمن بن علي ولن نقبله اليوم وغدا".

من جهتها، أعلنت "حركة الشعب" في بيان لها عن رفض دعوة وجهتها سفارة الولايات المتحدة لحضور اللقاء مع الوفد.

وقالت إن ''موقفها المبدئي القاضي بحماية السيادة الوطنية، وعدم السماح لأي جهة خارجية بالتدخل في الشأن الوطني".

وأكدت أن "انخراطها الدائم في الذود عن استقلالية القرار الوطني، و معارضة كل ما من شأنه المس من سيادة تونس و شعبها".

وكان "الحزب الدستوري الحر" أكد أنّه رفض دعوة من سفير الولايات المتحدة الأمريكية لحضور النائب ثامر سعد في اللقاء.

المصدر: "شمس أف أم" + "زووم تونيزيا"