قطع طريق بغداد-كربلاء بسبب نزاع بين عشيرتين جنوبي البلاد (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن القوات الأمنية قطعت الطريق الرابط بين محافظتي كربلاء وبغداد بسبب نزاع بين عشيرتين.

وذكر مراسلنا أن عشيرة الجنابيين في شمال محافظ بابل، هاجمت محال تجارية لعشيرة أخرى لاعتقادها بأن أفرادا منها قتلوا أمس بشجار مجموعة من الجنابيين.

وأضاف، أن عشيرة الجنابيين أحرقت مجموعة محال تجارية وأطلقت الرصاص الحي في الهواء.

وأشار إلى أن القوات الأمنية سارعت إلى السيطرة على الموقف وغلق الطريق بين بغداد وكربلاء لمنع توافد أعداد أخرى من العشيرتين لمكان الحادث.

وأعلنت قيادة الشرطة في محافظة بابل، أمس الجمعة، اعتقال متهمين بارتكاب حادثة قتل وإصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة في سوق شمالي المحافظة.

واستنكرت عشيرة الضحايا، في وقت سابق، الحادثة التي بدأت بمشادة اندلعت بين شقيقين يعملان بمتجر للبقالة مع ثالث يملك متجرا لـ "السيراميك"، قبل أن يهاجم الأخير مع مجموعة من الأشخاص الشابين بالسكاكين، ما أسفر عن مقتلهما وإصابة شقيقين آخرين فضلاً عن والدهم.

وقال أحد الأشقاء المصابين في الحادثة: "وقعت مشادة واشتباك خفيف بالأيدي

بين الطرفين، لكن صاحب متجر السيراميك عاد وهاجمهم برفقة نحو 20 شخصا يحملون السكاكين والسيوف".

المصدر: RT