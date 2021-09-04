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مستشار الأمن العراقي: اجتماع للجان الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي بعد أيام

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مستشار الأمن العراقي: اجتماع للجان الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي بعد أيام
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عسكريون أمريكيون في العراق
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كشف مستشار الأمن القومي في العراق، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، عن اجتماع سيعقد بعد أيام للجان الفنية الخاصة بالحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

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وأوضح الأعرجي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن هدف الاجتماع هو "تنفيذ مخرجات الحوار للجولة الرابعة"، مضيفا أنه "لا توجد أية جولة أو جلسة أخرى للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، في 26 يوليو الماضي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على إرسال واشنطن قواتها إلى العراق.

وأكد البيان المشترك للجولة الرابعة من "الحوار الاستراتيجي" بين بغداد وواشنطن أن العلاقة العسكرية بين الطرفين سوف تنتقل بالكامل إلى دور خاص بالتدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية. كما أشار البيان إلى أنه لن تكون هناك قوات أمريكية تقوم بدور قتالي في العراق، بنهاية يوم 31 ديسمبر 2021.

 

المصدر: "سبوتنيك"

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