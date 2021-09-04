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القبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب المهاجرين المصريين قبالة سواحل ليبيا

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القبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب المهاجرين المصريين قبالة سواحل ليبيا
AP
صورة تعبيرية
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تمكنت الجهات المختصة في ليبيا من القبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب يستخدم في الهجرة غير الشرعية والمعروف بمركب "قرية تلبانه المصرية".

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وتمكن أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية في ليبيا، والتابع لجهاز المباحث الجنائية من ضبط المتهم والمطلوب الرئيسي الذي يقف وراء غرق مركب قبالة سواحل مدينة زوارة الليبية، وكان المركب يقل أكثر من 70 مهاجرا غير شرعي أغلبهم من الجنسية المصرية، وراح ضحية غرقه 11 شخصا، فيما تم إنقاذ البقية من قبل الأجهزة المختصة في ليبيا.

وفي التفاصيل تم ضبط المدعو (م.م.ا) والملقب باسم "أبوسمرة" وهو مصري الجنسية مقيم في مدينة زوارة وهوا المتهم الأول في هذه القضية، وسيتم ملاحقة وضبط العصابات التي تمتهن الاتجار بالبشر وكل من يقف وراءها.

القبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب المهاجرين المصريين قبالة سواحل ليبيا

وكان حشد من أهالي قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية، أكدوا قبل أيام مصرع 11 من أبنائهم واختطاف نحو 50 آخرين منهم في رحلة هجرة غير شرعية عبر ليبيا.

وطالب الأهالي السلطات المصرية ووزارة الخارجية حصرا بالتدخل لمعرفة مصير أبنائهم وإعادتهم سواء المتوفين منهم أو المختطفين.. "نريد أبناءنا".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

 

 

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