مراسلنا: قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة تابعة لقائد عسكري في محافظة عدن بجنوب اليمن (صور)

أفاد مراسلنا بأن انفجار سيارة مفخخة تابعة لقائد عسكري للحكومة بمحافظة عدن بجنوب اليمن، أسفر اليوم عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وقالت وسائل إعلام محلية إن انفجارا عنيفا هز مدينة دار سعد بعدن، مضيفة أن سبب الانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة اللواء موسى محسن ما أدى إلى مقتله مع عدد من مرافقيه.

RT

RT

المصدر: RT