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بالفيديو..السفير البحريني لدى تل أبيب يوجه رسالة للإسرائيليين

أخبار العالم العربي

بالفيديو..السفير البحريني لدى تل أبيب يوجه رسالة للإسرائيليين
Reuters RONEN ZVULUN
العلم الأمريكي والإسرائيلي والبحريني
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أعرب السفير البحريني لدى تل أبيب، خالد الجلاهمة، عن شكره للحكومة والشعب الإسرائيلي على "حفاوة الاستقبال" التي حظي بها.

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وعبر مقطع فيديو نشرته صفحة "إسرائيل بالعربية"، الصفحة الرسمة للخارجية الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية، في "تويتر"، قال خالد الجلاهمة: "بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن فريق سفارة مملكة البحرين لدى إسرائيل، أود أن أشكر الحكومة والشعب الإسرائيلي، على حفاوة الاستقبال والترحاب.. متطلعا إلى العمل على تعزيز العلاقة ما بين البحرين وإسرائيل.. مترجما تطلعات ورؤى الملك حمد بن عيسى آل خليفة في بناء جسور السلام والتنمية والتعايش".

في حين علقت صفحة "إسرائيل بالعربية" على هذا المقطع قائلة: "بعد يوم من وصوله من المنامة إلى تل أبيب.. سعادة سفير البحرين لدى إسرائيل، خالد يوسف الجلاهمة، في لقاء خاص مع إسرائيل تتكلم بالعربية: "نشكر الحكومة والشعب الإسرائيلي على حفاوة الاستقبال والترحاب".. والتقى سعادة السفير أمس كلا من وزير الخارجية، يائير لابيد، والمدير العام، ألون أوشبيز".

المصدر: RT

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