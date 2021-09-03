"الإفتاء المصرية": التعامل مع البنوك استثمار ولا علاقة له بالربا

قال مفتي مصر شوقي علام، إن التعامل مع البنوك المصرية من حيث واقعها ودورها في الاقتصاد المصري، يختلف عن قضية الربا.

وأضاف مفتي مصر في حوار تلفزيوني: "بعد دراسة دار الإفتاء للبنوك وجدت أن الأمر اختلف، وهناك أسس يختلف فيها عمل البنك عن قضية الربا".



وأكد مفتي مصر، أنه "ثبت أن التعامل مع البنوك عمليات استثمار، نيابة عن مودع الأموال".

المصدر: "صدى البلد"