لبنان.. توقيف مراسل لوكالة "رويترز" واستجوابه قبل ترحيله إلى الأردن

أعلنت وكالة "رويترز" أن السلطات اللبنانية احتجزت مراسلا لها طوال الليل لدى وصوله مطار بيروت واستجوبته قبل ترحيله إلى بلاده الأردن على متن طائرة متجهة إلى هناك.

ونقلت الوكالة عن مراسلها "سليمان الخالدي" الأردني الجنسية أنه سافر إلى بيروت في 2 من الشهر الجاري، وهناك أوقفه مسؤولون في مراقبة الجوازات للاستجواب وطلبوا منه تسليم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص برويترز وهاتفه المحمول.

ولم تذكر السلطات أي سبب لهذا الطلب، وبعد أن رفض الخالدي تسليم معداته، نُقل إلى مركز ترحيل قبل إعادته إلى الأردن في اليوم التالي.

وأشارت الوكالة إلى أنها وجهت خطابا إلى السلطات اللبنانية تطلب إلغاء القرار، وقال متحدث باسمها: "قدمنا احتجاجنا إلى مسؤولي الحكومة اللبنانية على معاملة صحفي رويترز سليمان الخالدي، ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات من تلك السلطات التي لم تقدم أي تفسير للإجراء الذي اتخذته".

وأضاف: "تقارير سليمان مستقلة وحيادية بما يتماشى مع مبادئ الثقة. تندد رويترز بأي قيود مفروضة على الصحفيين الذين يسعون إلى نقل الأخبار للصالح العام".

ونقلت الوكالة عن رد للمديرية العامة للأمن العام في لبنان أن "القانون اللبناني يكفل بيئة إعلامية حرة"، إلا أنها لم تذكر ما إذا كان سيتم إلغاء ترحيل الخالدي، حسب الوكالة.

وقالت المديرية في ردها إن "القرار المتخذ من قبل الأمن العام بشأن السيد سليمان الخالدي بعدم منحه إذن دخول إلى لبنان هو قرار سيادي بامتياز، يخص الدولة اللبنانية ولا علاقة له بعمله ولا بمهنته". ووصفت الرسالة القرار بأنه رفض للدخول وليس ترحيلا لأن المسؤولين لم يضعوا ختم دخول على جواز سفر الخالدي.

المصدر: "رويترز"