إقليم "بلاد بنط" الصومالي يرسل قوات لمحاربة "حركة الشباب" في إقليم مجاور

أعلنت سلطات إقليم "بلاد بنط" الصومالي شبه المستقل، أنها أرسلت قوات إلى إقليم مجاور للمساعدة في طرد مقاتلي "حركة الشباب" التي سيطرت على مدينة في الإقليم الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن حاكم منطقة "مدج" التابعة لإقليم "بلاد بنط"، عبد اللطيف موسى نورو سان ياري، أنه جرى إرسال قوات من ذوي الخبرة في محاربة الشباب إلى إقليم جلمدج المجاور.

وأضاف ياري أن تلك القوات أرسلت إلى جلمدج لأن لديها خبرة في القتال مع "حركة الشباب" دون أن يذكر عديدها.

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وكان مسلحون من الحركة هاجموا الشهر الماضي قاعدة عسكرية في مدينة عمارة الاستراتيجية في الإقليم، وسيطروا عليها بعد قتال مع وحدات القوات الخاصة الحكومية.

وتخوض "حركة الشباب" الإسلامية المتشددة منذ سنوات معارك في الصومال للإطاحة بالحكومة المركزية.

المصدر: "رويترز"