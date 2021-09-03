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وفاة 3 فلسطينيين بانهيار نفق على الحدود مع مصر

أخبار العالم العربي

وفاة 3 فلسطينيين بانهيار نفق على الحدود مع مصر
AFP
أنفاق غزة
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لقي ثلاثة فلسطينيين حتفهم، جراء انهيار نفق أرضي على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في غزة، اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، إن "فرق الإنقاذ والإسعاف انتشلت، عصر الجمعة، جثامين ثلاثة مواطنين من باطن الأرض، في المنطقة الحدودية جنوب محافظة رفح، بعدما فقدوا، مساء أمس الخميس".

وأضاف بيان الوزارة أنه "تم نقل الجثامين للمستشفى، وتستكمل الأجهزة المختصة إجراءاتها في متابعة الحادث".

وبدأت طواقم من الدفاع المدني الفلسطيني، أمس الخميس، البحث عن عدد من الفلسطينيين، فقدت آثارهم داخل نفق تجاري، شرق مدينة رفح في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر.

ولم تشر أي مصادر فلسطينية لأسباب الحادث.

المصدر: وزارة الداخلية في قطاع غزة

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