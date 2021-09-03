الإمارات ترسل طائرة مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لأفغانستان
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أعلنت الإمارات اليوم الجمعة إرسالها طائرة مساعدات إغاثية طبية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان.
وحسب وكالة "وام" الرسمية، تأتي المساعدات في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به الإمارات في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية خاصة الفئات الأكثر ضعفا كالنساء والأطفال وكبار السن.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تستضيف 5 آلاف أفغاني تم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى دول ثالثة.
المصدر: "وام"
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