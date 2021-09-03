"الرئاسي الليبي" يتوعد المشاركين في اشتباكات طرابلس

أمر المجلس الرئاسي الليبي "بصفته القائد الأعلى للجيش" جميع الوحدات العسكرية التي شاركت في اشتباكات العاصمة طرابلس اليوم الجمعة بالعودة الفورية إلى الثكنات.

ودعا المجلس في بيان المدعي العام العسكري إلى "مباشرة التحقيق الفوري مع آمري تلك القوات بما في ذلك المتسببون في الاشتباكات بمنطقة صلاح الدين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا للقوانين المعمول بها وموافاتنا بالإجراءات التي يتم اتخاذها فورا".

وأشار إلى أن "القائد الأعلى للجيش تابع الأحداث المؤسفة التي حصلت في مدينة طرابلس خلال الساعات الماضية، وما خلفته من أضرار بالممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين".

وطلب من رئيس الأركان العامة اتخاذ الإجراءات الفورية حيال آمري تلك القوات التي حصل بينها الاشتباك وممارسة ما يخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف.

وأكد أنه "على جميع الوحدات العسكرية والأمنية، ضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبلاغات تحظر التحرك إلا بإذن مسبق"، وأن أي تصرف بالمخالفة لهذا البلاغ "يعتبر جريمة يعاقب عليها قانونا نظرا لما تمثله من خطورة أمنية لها تداعياتها على سلامة وأمن المواطن والدولة".

المصدر: RT