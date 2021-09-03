الاتحاد التونسي للشغل يطالب بتشكيل حكومة واستفتاء على الدستور

طالب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بالإسراع بتشكيل حكومة واستفتاء لتعديل الدستور في البلاد.

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وقال الطبوبي إن المنظومة السياسية والدستورية في تونس لم تترك مجالا للتقدم، ومن الضروري طرح استفتاح لإصلاح النظام السياسي.

وخلال حفل توقيع اتفاق لزيادة أجور العاملين في شركة كرومبار شوبار للكابل، دعا الطبوبي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد نحو 40 يوما من الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن الطبوبي أن الاتحاد التونسي للشغل كان دوما ضد النظام السياسي ودستور 2014، وقال إن ذلك الدستور "ساهم في حالة الانسداد التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة" ودعا إلى إجراء استفتاء وطني لتغيير.

ورأى الأمين العام للاتحاد العام للشغل أن الأكثر إلحاحا اليوم هو إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية وإنشاء نظام ضريبي عادل.

المصدر: وسائل إعلام تونسية