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الدبيبة: نمتلك الكثير من الذهب و40 مليار برميل نفط جاهزة للتصدير

أخبار العالم العربي

الدبيبة: نمتلك الكثير من الذهب و40 مليار برميل نفط جاهزة للتصدير
Reuters /FW1F/Will Dunham
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، إن الصحراء الليبية "تشتمل على كثير من الذهب"، لافتا إلى أن "هناك وفرة في النفط والطاقة الشمسية" في البلاد.

وأضاف خلال حديثه في "منتدى أمبروزيتي" في شمال إيطاليا أن "ليبيا تمتلك ثروة هائلة"، مضيفا أن "عدد سكانها ضئيل للغاية، ولديها ناتج محلي إجمالي محدود".

وأشار إلى أن "بلادنا لديها اليوم أكثر من 40 مليار برميل نفط جاهزة للتصدير"، مشددا على أن "الاختلالات الهيكلية التي وقعت بسبب أحداث العقود الماضية يجب حلها للسماح للبلاد بالتقدم".

وكان الدبيبة قال سابقا إن حكومته تلقت عروضا من شركة "إيني" الإيطالية للاستثمار في مجال النفط، كاشفا عن استعداد الشركة لاستثمار 10 مليارات دولار في مختلف الحقول بليبيا.

المصدر: وكالات

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