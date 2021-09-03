سفير سوري: استئناف الرحلات بين حلب وأرمينيا سيساعد في تسهيل عودة السوريين من الخارج

قال السفير السوري في أرمينيا، محمد حاج إبراهيم، إن إعلان استئناف الرحلات بين العاصمة الأرمنية يريفان ومدينة حلب السورية إنجاز مهم وسيساعد في تسهيل عودة السوريين من الخارج.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن السفير حاج إبراهيم أن الرحلة الجوية المقرر أن تصل غدا إلى مطار حلب الدولي قادمة من العاصمة الأرمنية يرفان، "ستساعد في تسهيل عودة السوريين من الخارج، ولا سيما أن جالية كبيرة من الأرمن السوريين هم من حلب ويرغبون في العودة وإعادة استئناف أعمالهم"، وأشار إلى أن ذلك "يأتي ضمن توجهات الحكومة بتسهيل عودة السوريين".

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وأضاف السفير أن "عودة العمل على خط سوريا ـ أرمينيا سيساعد السوريين المقيمين في أوروبا بالعودة المباشرة إلى بلادهم في حال رغبوا في زيارتها، حيث ستصبح يريفان مركزا لعودتهم، وسيغني المسافرين عن السفر إلى مطار بيروت، كما سيساعد على تسهيل حركة نقل البضائع". ووصف حاج إبراهيم تلك الخطوة بأنها "مهمة ولا سيما في ظل الحصار الجائر الذي تتعرض له سوريا".

وقال حاج إبراهيم إن أرمينيا من الدول القليلة التي فتحت أجواءها للطيران السوري وقدمت تسهيلات وخدمات أرضية، وسمحت بتزويد الطيران المدني السوري بالوقود.

واضاف أن الرحلة التي ستصل غدا، بعد انقطاع دام تسع سنوات، ممتلئة بالكامل، مشيرا إلى أنه سيتم بشكل أولي تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا بين البلدين، لتصبح رحلتين أسبوعيا في حال زاد الطلب.

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية