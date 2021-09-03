 
مباشر
عاجل
"طالبان" تعلن سيطرتها على ثاني أكبر منطقة في بنجشير

سفير سوري: استئناف الرحلات بين حلب وأرمينيا سيساعد في تسهيل عودة السوريين من الخارج

أخبار العالم العربي

سفير سوري: استئناف الرحلات بين حلب وأرمينيا سيساعد في تسهيل عودة السوريين من الخارج
مطار حلب الدولي ـ فيسبوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7gs

قال السفير السوري في أرمينيا، محمد حاج إبراهيم، إن إعلان استئناف الرحلات بين العاصمة الأرمنية يريفان ومدينة حلب السورية إنجاز مهم وسيساعد في تسهيل عودة السوريين من الخارج.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن السفير حاج إبراهيم أن الرحلة الجوية المقرر أن تصل غدا إلى مطار حلب الدولي قادمة من العاصمة الأرمنية يرفان، "ستساعد في تسهيل عودة السوريين من الخارج، ولا سيما أن جالية كبيرة من الأرمن السوريين هم من حلب ويرغبون في العودة وإعادة استئناف أعمالهم"، وأشار إلى أن ذلك "يأتي ضمن توجهات الحكومة بتسهيل عودة السوريين".

إقرأ المزيد
مطار حلب يستقبل أول رحلة طيران سورية دولية
مطار حلب يستقبل أول رحلة طيران سورية دولية

وأضاف السفير أن "عودة العمل على خط سوريا ـ أرمينيا سيساعد السوريين المقيمين في أوروبا بالعودة المباشرة إلى بلادهم في حال رغبوا في زيارتها، حيث ستصبح يريفان مركزا لعودتهم، وسيغني المسافرين عن السفر إلى مطار بيروت، كما سيساعد على تسهيل حركة نقل البضائع". ووصف حاج إبراهيم تلك الخطوة بأنها "مهمة ولا سيما في ظل الحصار الجائر الذي تتعرض له سوريا".

وقال حاج إبراهيم إن أرمينيا من الدول القليلة التي فتحت أجواءها للطيران السوري وقدمت تسهيلات وخدمات أرضية، وسمحت بتزويد الطيران المدني السوري بالوقود.

واضاف أن الرحلة التي ستصل غدا، بعد انقطاع دام تسع سنوات، ممتلئة بالكامل، مشيرا إلى أنه سيتم بشكل أولي تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا بين البلدين، لتصبح رحلتين أسبوعيا في حال زاد الطلب.

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا