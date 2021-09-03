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الإعلان عن عودة السفر البحري المباشر بين مصر والسعودية

أخبار العالم العربي

الإعلان عن عودة السفر البحري المباشر بين مصر والسعودية
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قررت السلطات السعودية السماح بعودة الرحلات البحرية المباشرة من مينائي سفاجا والغردقة إلى ميناء ضبا السعودي.

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وقالت شركة الجسر العربي المملوكة لدول مصر والأردن والعراق في بيان، إنه بناء على تعليمات السلطات السعودية يسمح بالسفر المباشر للمواطنين المصريين الذين تلقوا جرعتَي اللقاح داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الكوادر الطبية.

وأضافت، أنه تحدد فجر الأربعاء 8 سبتمبر موعد إقلاع أولى الرحلات من ميناء الغردقة إلى ميناء ضبا على اللنش السريع (القاهرة- الرياض).

المصدر: المصري اليوم

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