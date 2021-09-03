مسؤول صحي مصري يزف بشرى سارة بخصوص كورونا في البلاد

أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، الدكتور محمد النادي، أن بلاده خالية تماما من المتحور الجديد من فيروس كورونا "مو".

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وقال محمد النادي، إن "فيروس كورونا له عدة سلالات، منها ما يؤدى دور البطولة أو دورا ثانويا، فالأولى هي التي أثبتت نفسها وتستطيع أن تسبب وباء، والنوع الآخر الثانوي سلالة تصيب فردا أو اثنين أو عشرة أشخاص، ولا تصل إلى حد الوباء"، مضيفا أنه "حتى الآن نسمع عن هذا المتحور "مو"، ومؤكدا أن "مصر خالية تماما من هذا المتحور، وفي حال عدم استجابته للقاح فسوف يرجعنا إلى نقطة الصفر".

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن "المعلومات حول هذا المتحور مستمدة من الخارج، وعلينا الانتظار للتقارير التي تصدر من هناك حول استجابة المتحور إلى اللقاحات"، مضيفا أنه "لا بد من الحذر بشكل كبير ومتابعة المطارات والموانئ لمنع انتشار تلك المتحورات".

وأشار النادي إلى أنه لا غنى عن الإجراءات الاحترازية في جميع الأحوال، سواء لمن حصل على اللقاح أو لم يتلقه بعد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق أنه تم رصد متحور جديد من فيروس كورونا المستجد، ظهر للمرة الأول في كولومبيا، في يناير الماضي، وصنفته المنظمة ضمن مجموعة VOI، أو "المتحورات المثيرة للاهتمام" واطلق عليه اسم "مو".

ويشار إلى أن النسخ المتحورة من الفيروس المدرجة في مجموعة VOI تمتلك "التغيرات الوراثية التي من شأنها أن تؤثر على بعض مواصفات الفيروس، مثل قدرته على الانتقال، وشدة المرض، وقدرته على التصدي للرد المناعي، وعدم قابليته للتشخيص والعلاج".

المصدر: اليوم السابع+RT