جبران باسيل يشكر إيران لإرسالها المحروقات إلى لبنان

اتصل وزير الخارجية اللبناني السابق، رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، شاكرا إيران على إرسال المحروقات إلى لبنان.

وخلال الاتصال الهاتفي هنأ باسيل، عبد اللهييان على توليه المنصب الجديد، منتقدا بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية "سياسة أولئك الذين يجوعون الشعب اللبناني من أجل تحقيق أهداف سياسية، ودعا الى ضرورة تطوير العلاقات بين الطرفين على كافة الأصعدة".

وفي الوقت الذي طلب فيه باسيل من عبد اللهيان نقل رسالة شفهية من الرئيس اللبناني ميشال عون إلى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، بحث مع أمير عبد اللهيان أوضاع لبنان والمنطقة.

من جانبه أعرب أمير عبد اللهيان عن استعداد إيران لتزويد لبنان بمزيد من الوقود إذا ما ظهرت لديه حاجة لذلك، مشيدا بـ"الخطوة التي أقدم عليها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالل،ه بكسره الحصار الذي اصطنعه الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني".

وأعتبر أن "خطوة نصر الله تبرهن على حقيقة أن السبيل الوحيد لتقدم لبنان وازدهاره يتمثل في اعتماده على نفسه واستثماره لثرواته وموارده"، مشددا على أن "إيران لا تجد أية حدود وقيود أمام تطوير العلاقات الثنائية مع لبنان، ومؤكدا موقف إيران الثابت من دعم الحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية".

المصدر: "تسنيم" + RT