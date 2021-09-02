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بلينكن وفيصل بن فرحان يبحثان أفغانستان واستهداف الحوثيين أراضي السعودية

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بلينكن وفيصل بن فرحان يبحثان أفغانستان واستهداف الحوثيين أراضي السعودية
AFP AHMED FARWAN
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، وفق ما نقله بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأفاد البيان بأن "الوزيرين بحثا التطورات في أفغانستان وقضايا إقليمية أخرى، بما في ذلك القلق الناجم عن هجوم الحوثيين الأخير على مدينة أبها السعودية، والذي أسفر عن إصابة ثمانية مدنيين على الأقل".

وأعرب بلينكن عن "التزام الولايات المتحدة القوي بشراكتها الاستراتيجية الطويلة مع السعودية، ومساعدة المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها".

المصدر: RT

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