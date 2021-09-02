 
مباشر

ملك الأردن: لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن دون حل شامل للقضية الفلسطينية

أخبار العالم العربي

ملك الأردن: لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن دون حل شامل للقضية الفلسطينية
AFP Yousef ALLAN / Jordanian Royal Palace
الملك الأردني عبد الله الثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r78h

قال ملك الأردن عبد الله الثاني خلال قمة بين بلاده ومصر وفلسطين في القاهرة إنه "لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار، دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

إقرأ المزيد
قادة مصر والأردن وفلسطين يصدرون بيانا حول الإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة
قادة مصر والأردن وفلسطين يصدرون بيانا حول الإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة

وأضاف الملك أن الاجتماع في القاهرة: "يؤكد الحرص على توفير كل سبل الدعم للأشقاء في فلسطين، ومواصلة الجهود لتفعيل عملية السلام". 

وأكد أن "الوضع الراهن لا يمكن له أن يستمر، ولا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وجدد الملك التأكيد على أن "الأردن سيستمر في بذل كل الجهود للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم بالقدس، وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها بموجب الوصاية الهاشمية عليها".

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا