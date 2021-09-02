نجيب ساويرس يستعين بمقولة لسقراط للرد على رئيس لجنة في مجلس الشيوخ المصري

رد رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس على مقال لرئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ هاني سري الدين، بعنوان: "عندما تصبح السياسة عملا أخلاقيا".

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وقال نجيب في تغريدة على صفحته الرسمية عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر": سقراط قال: "أردت أن أكون نزيها فعزفت عن السياسة!".

وأثار رد ساويرس، الجدل بين رواد موقع التغريدات القصيرة، فرد أحمد سلامة: "أنت سياسي ماكر يانجيب ولا سياسي دبلوماسي ؟.. ليرد نجيب: «ولا ماكر ولا دبلوماسي"، فيرد عليه: "طيب ما تعزف؟"، ثم يرد نجيب: "توبة.. عزفت وحياتك".

ورد آخر: "كلام خطير ومفهومه أخطر"، فيما يقول متابع آخر: "السياسة نوعان فاسدة و صالحة و لكن لا شك لكي تحصل على الهدف المرجو في الحالتين لابد من المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله".

المصدر: أخبار اليوم