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نجيب ساويرس يستعين بمقولة لسقراط للرد على رئيس لجنة في مجلس الشيوخ المصري

أخبار العالم العربي

نجيب ساويرس يستعين بمقولة لسقراط للرد على رئيس لجنة في مجلس الشيوخ المصري
Reuters
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رد رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس على مقال لرئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ هاني سري الدين، بعنوان: "عندما تصبح السياسة عملا أخلاقيا".

نجيب ساويرس يستعين بمقولة لسقراط للرد على رئيس لجنة في مجلس الشيوخ المصري
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وقال نجيب في تغريدة على صفحته الرسمية عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر": سقراط قال: "أردت أن أكون نزيها فعزفت عن السياسة!".

وأثار رد ساويرس، الجدل بين رواد موقع التغريدات القصيرة، فرد أحمد سلامة: "أنت سياسي ماكر يانجيب ولا سياسي دبلوماسي ؟.. ليرد نجيب: «ولا ماكر ولا دبلوماسي"، فيرد عليه: "طيب ما تعزف؟"، ثم يرد نجيب: "توبة.. عزفت وحياتك".

نجيب ساويرس يستعين بمقولة لسقراط للرد على رئيس لجنة في مجلس الشيوخ المصري

ورد آخر: "كلام خطير ومفهومه أخطر"، فيما يقول متابع آخر: "السياسة نوعان فاسدة و صالحة و لكن لا شك لكي تحصل على الهدف المرجو في الحالتين لابد من المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله".

المصدر: أخبار اليوم

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