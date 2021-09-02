بعد اتفاق السعودية مع موسكو.. واشنطن تحذر حلفاءها من إبرام الصفقات مع روسيا وتهدد بالعقوبات

دعت الخارجية الأمريكية حلفاء واشنطن بعد توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين موسكو والرياض مؤخرا، لتجنب إبرام الصفقات مع روسيا في المجال الدفاعي تحت طائلة العقوبات.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية تعليقا على الاتفاق الروسي السعودي: "نستمر بدعوة جميع شركائنا وحلفائنا لتجنب الصفقات الكبرى مع القطاع الدفاعي الروسي".

وتابع: "ألمحنا إلى ذلك بوضوح بواسطة القانون حول مواجهة خصوم أمريكا بالعقوبات (CAATSA)".

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وأضاف أن واشنطن على علم بعقد اتفاقية التعاون العسكري بين روسيا والسعودية، مؤكدا أن هناك "شراكة أمنية وثيقة وثابتة" تربط بين واشنطن والرياض، وأن واشنطن في حوار مستمر مع السعودية "دعما لالتزامنا بالمساعدة على ضمان أمن المملكة".

يذكر أن قانون مواجهة خصوم أمريكا بالعقوبات يتيح فرض عقوبات على أي دولة تشتري أنظمة سلاح روسية، مثلما كان الأمر مع تركيا بعد شرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

ووقعت روسيا والسعودية الأسبوع الماضي اتفاقية للتعاون العسكري على هامش منتدى "الجيش 2021" في روسيا.

المصدر: نوفوستي