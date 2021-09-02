مصر تسجل 291 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا
AFP Khaled DESOUKI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r70s
أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات يوم الأربعاء، مقابل 279 إصابة و9 وفيات الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي مصابي كورونا في البلاد حتى الأربعاء بلغ 288732 حالة، بينها 239886 حالة تم شفاؤها، و16743 وفاة.
وكان محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، أعلن دخول البلاد في موجة رابعة من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات في ارتفاع خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.