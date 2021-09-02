وسائل إعلام إسرائيلية: بينيت سيلتقي السيسي بشكل علني قريبا

ذكرت "وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قريبا".

وقالت هيئة البث الإسرائيلي "كان" إن اللقاء سيعقد في شرم الشيخ، وأن إسرائيل ومصر اتفقتا على أن يكون علنيا، وليس سريا".

ولم تحدد "كان" موعد انعقاد اللقاء، مكتفية بالقول إنه سيعقد "في وقت قريب"، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى حوله.

وكان نفتالي بينيت قد أعلن في وقت سابق أنه تلقى دعوة للقاء الرئيس المصري.

وفي حال حدوث تلك الزيارة، سيكون بينيت أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور مصر رسميا منذ يناير 2011، حيث التقى بنيامين نتنياهو بحسني مبارك في شرم الشيخ.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية