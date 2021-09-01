وزير جزائري: التحالف المغربي الإسرائيلي ضد بلدنا وجد أمامه جدارا منيعا

قال وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر إن "التحالف المغربي الصهيوني ضد الجزائر" وجد أمامه "جدارا منيعا من المقاومة والتصدي".

وأضاف في حوار مع صحيفة "الجالية الجزائرية" أن "الجزائر بمقومات شعبها ومؤسساتها الدستورية وآفاق تطورها هي موضوع حرب حقيقية وممنهجة من طرف عدة جهات، وفي مقدمتها التحالف المغربي الصهيوني".

وقال: "لسوء حظ هؤلاء، فإنهم وجدوا أمامهم جدارا منيعا من المقاومة والتصدي شكله تحالف فطري ومتين بين الشعب ومختلف مؤسساته، وهو ما تعكسه مواقف الجزائريين عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأشار إلى أنه "من الطبيعي أن يكون قطاع الإعلام في صلب عملية التصدي للحرب السيبرانية القذرة التي تستهدف بلادنا، من خلال تخصيص الإعلام العام والخاص الحيز اللازم لكشف أكاذيب الأعداء وإفشال مناوراتهم بمختلف الطرق الموضوعية كالاستشهاد بالحقائق التاريخية وبالوثائق والمعلومات الدقيقة التي تفضح غدر وتضليل كل من يحاول الإساءة للجزائر برموزها التاريخية والثورية وبصلابة وانسجام وتلاحم مؤسساتها مع الشعب".

يذكر أن الجزائر قطعت علاقاتها مع الرباط الأسبوع الماضي في خطوة قد تصعد من حدة الخلاف بين البلدين.

المصدر: "الجالية الجزائرية"