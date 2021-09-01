استطلاع: نسبة تأييد التونسيين لسعيّد 82%

أظهر استطلاع للرأي أن الأغلبية الساحقة من التونسيين يؤيدون قرار الرئيس قيس سعيد تمديد التدابير الاستثنائية، ويعتزمون التصويت له بالانتخابات المقبلة.

ووفق نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إمرود كونسلتينغ" المستقلة، فإن 81% من التونسيين يساندون قرار التمديد في الإجراءات الاستثنائية.

كما أظهر الاستطلاع أن 11% من التونسيين لم يحددوا موقفهم تجاه هذه القرارات، فيما يرفضها 8% من العينة المستهدفة.

وأعرب 82% من التونسيين عن نيتهم إعادة انتخاب سعيد في حال ترشحه للانتخابات المقبلة، بعد أن كانت نسبة تأييده الشهر الماضي في حدود 44 بالمئة.

وتراجعت نوايا التصويت لرئيسة "الدستوري الحر" عبير موسي إلى 3% فقط، بعد أن كانت 14% في الشهر الماضي حسب استطلاع الرأي.

وبحسب النتائج نفسها، فإن مجموع التونسيين المتفائلين في هذه الفترة التي تلت إجراءات 25 يوليو بلغ 76%، بينما تراجعت نسبة التشاؤم إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من سنة لتصل إلى 19%.

جدير بالذكر أن الاستطلاع شمل 1400 مواطن من سجل الناخبين من مختلف مناطق الجمهورية في الفترة من 27 إلى 30 أغسطس.

المصدر: RT