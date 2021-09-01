قضية الناشط الجزائري بوحفص تثير مخاوف المنظمات الحقوقية في تونس

قال مصدر قضائي جزائري إن الناشط الجزائري سليمان بوحفص مثل أمام المحكمة يوم الأربعاء في تهم تتعلق بالإرهاب، ما يؤكد أنه لم يعد موجودا في تونس حيث كان يتمتع بوضع اللاجئ.

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وأفاد تلفزيون "النهار" الجزائري بأن بوحفص يواجه تهمة الانتماء لحركة "ماك"، وهي جماعة انفصالية في منطقة القبائل، أعلنتها الجزائر منظمة إرهابية العام الماضي.

وأثارت القضية غضب جماعات حقوقية في تونس تقول إن الحكومة سلمت بوحفص للسلطات الجزائرية منتهكة بذلك وضعه كلاجئ.

وقالت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية يوم الثلاثاء إن شهودا عيانا رأوا سيارات بلوحات معدنية مختلفة تصل منزل بوحفص وتأخذه إلى وجهة غير معلومة.

وتتخذ الجزائر إجراءات صارمة مع حركة "ماك" التي تسعى إلى استقلال منطقة القبائل التي يتحدث أغلب سكانها اللغة الأمازيغية، كما ذكرت أن "الدعم مغربي للحركة" هو من أسباب قطعها العلاقات الدبلوماسية مع الرباط الأسبوع الماضي.

المصدر: "رويترز"