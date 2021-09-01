محمود عباس ينعى أم إياد أرملة القيادي الفلسطيني صلاح خلف "أبو إياد"

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء يوم الأربعاء المناضلة تمام الكاشف "أم إياد" أرملة القيادي الفلسطيني الكبير صلاح خلف "أبو إياد" التي توفيت اليوم.

وأعرب عباس عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيدة.

و"أبو إياد" من مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وعضو اللجنة المركزية لـ"فتح"، ثم مفوض جهاز الأمن في الحركة.

وتعرض "أبو إياد" منذ عام 1970 لأكثر من محاولة اغتيال حتى اغتيل في الرابع عشر من يناير 1991 بالرصاص الإسرائيلي في تونس مع رفيقيه هايل عبد الحميد "أبو الهول"، والمناضل فخري العمري "أبو محمد".

المصدر: وفا