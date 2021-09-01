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الشرطة العسكرية الروسية تؤمن عودة النازحين لقراهم في حلب

أخبار العالم العربي

الشرطة العسكرية الروسية تؤمن عودة النازحين لقراهم في حلب
Reuters CK/
نازحون في حلب
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بدأ اللاجئون السوريون العودة إلى منازلهم في عدد من قرى محافظة حلب شمال سوريا، بعد أن نجحت الشرطة العسكرية الروسية في تحقيق وقف إطلاق النار في مناطقهم.

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وبعد التوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار في بلدة تل رفعت، بدأ اللاجئون اليوم الأربعاء بالعودة إلى القرى المجاورة، تزامنا مع قيام الجيش السوري بإزالة الألغام المزروعة في أراضي المنطقة.

وحسب السلطات السورية عاد أكثر من مليوني لاجئ ومشرد إلى مناطقهم منذ بداية الأزمة.

وفي وقت سابق، كانت حلب مسرحا لاشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين، حيث ساهمت القوات الجوية الروسية في تخليص المحافظة من الجماعات المسلحة.

المصدر: RT

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