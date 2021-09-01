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واشنطن تعرب عن شكرها للدوحة

أخبار العالم العربي

واشنطن تعرب عن شكرها للدوحة
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه اتصل بنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأعرب له عن امتنان واشنطن للدوحة على شراكتها القوية.

وقال بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": "تحدثت مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وشكرته على جهود قطر الهائلة للمساعدة في العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين والأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان. نحن ممتنون لشراكتنا القوية مع قطر".

هذا وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أنه سيزور الخليج الأسبوع المقبل لـ"تقديم الشكر لشركائنا على دعمهم وعلى المساعدة في إنقاذ المدنيين الأفغان وإيوائهم".

المصدر: RT

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