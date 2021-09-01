واشنطن تعرب عن شكرها للدوحة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه اتصل بنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأعرب له عن امتنان واشنطن للدوحة على شراكتها القوية.

وقال بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": "تحدثت مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وشكرته على جهود قطر الهائلة للمساعدة في العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين والأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان. نحن ممتنون لشراكتنا القوية مع قطر".

Spoke with Qatar’s Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs @MBA_AlThani_ and thanked him for Qatar’s tremendous effort to assist with the safe transit of U.S. citizens and evacuees from Afghanistan. We’re grateful for our strong partnership with Qatar. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 1, 2021

هذا وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أنه سيزور الخليج الأسبوع المقبل لـ"تقديم الشكر لشركائنا على دعمهم وعلى المساعدة في إنقاذ المدنيين الأفغان وإيوائهم".

المصدر: RT