سيناتور أمريكي: "حزب الله" سرطان متفشٍ يجب استئصاله

اعتبر السيناتور الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي ريتشارد بلومنتال في تصريح قبيل مغادرة العاصمة اللبنانية بيروت، أن "حزب الله" سرطان متفش يجب استئصاله".

وشدد في تصريح من مطار بيروت الدولي على أنه "لا ينبغي على لبنان الاعتماد على إيران لحل أزماته، خصوصا عبر باخرة الفيول"، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية "تعمل بنشاط" لحل أزمة المحروقات.

من جانبه، أكد رئيس وفد الكونغرس السيناتور كريستوفر مورفي أن "الولايات المتحدة أكبر داعم للجيش اللبناني"، مشيرا إلى أن الوفد سينقل إلى واشنطن "توصيات لدعم تدريب الجيش عند الحدود ودعمه بالمعاشات الشهرية".

ووصل السيناتوران إلى بيروت ضمن مجموعة من أعضاء الكونغرس، في إطار جولة إقليمية كتب ميرفي على حسابه في "تويتر" أنها تستهدف "العمل على إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان وبناء جسور مع الحكومة الائتلافية الجديدة في إسرائيل".

الرئيس عون التقى وفداً من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور كريس مورفي بحضور السفيرة الاميركية في بيروت وعرض معهم الأوضاع في لبنان وتوجهات المرحلة المقبلة واكد انّ هناك تقدماً على صعيد تشكيل الحكومة، وشكرهم على الدعم الأميركي للجيش اللبناني pic.twitter.com/CnaSMMBhDN — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 1, 2021

وفي إطار زيارته إلى بيروت، زار الوفد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، برفقة السفيرة الأميركية دوروثي شيا.

المصدر: "النهار"