السودان.. تبادل لإطلاق النار في مجمع سكني

أفاد شهود عيان لـ"نادوس نيوز" بوقوع اشتباكات داخل مجمع "رهف" السكني بمنطقة سوبا السودانية بين حركة مسلحة وقوات من الجيش والشرطة، على خلفية رفض المسلحين إخلاء الفلل السكنية.

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وقال موقع "نادوس نيوز" السوداني إن شهود العيان كشفوا عن تبادل إطلاق النار بين قوات حكومية وقوات تلك الحركة بمنطقة سوبا داخل المجمع.

وسيطرت القوات الحكومية على المنطقة وهربت القوات المسلحة إلى داخل ضاحية سوبا وداخل مخطط الرضوان، وقامت الوحدات بتمشيط محيط المنطقة والمناطق المجاورة.

والجدير بالذكر أن القوات الحكومية تضم عددا من الوحدات المختلفة، ولم يصدر أي توضيح أو بيان من الشرطة أو أي جهة عسكرية أخرى.

المصدر: "RT"+"نادوس نيوز"