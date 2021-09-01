طائرة قطرية محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية تصل بيروت

أعلنت سفارة دولة قطر في لبنان، اليوم الأربعاء، أن طائرة تابعة للقوات المسلحة محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وقال السفارة في بيان إن "هذه الطائرة تمثل الشحنة الثالثة من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش في الجمهورية اللبنانية الشقيقة".



وكان في استقبال الطائرة القائم بالأعمال في سفارة قطر علي المطاوعة، والسكرتير الثاني أحمد العبيدلي، والعميد الركن أنطوان الحلبي ممثلا عن قائد الجيش العماد جوزاف عون.



وأعلنت دولة قطر في يوليو الماضي "دعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام، في إطار مساعي دولة قطر والتزامها الثابت دعم الجمهورية اللبنانية والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية تفعيل العمل العربي المشترك وضرورته".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام