وزير الطاقة اللبناني: لم نتلق طلبا لاستيراد وقود إيراني

أكد ريمون غجر، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم الأربعاء أنه "لم يتلق طلبا لاستيراد وقود إيراني".

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وفي تصريح صحفي، قال ريمون غجر: "لم يطلب منا إذن لاستيراد الوقود من إيران ونحن كوزارة ومديرية النفط دورنا محصور بإذن الاستيراد".

في حين أن أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، طان قد أعلن في وقت سابق أنه "تم الاتفاق على البدء بتحميل سفينة ثالثة بالوقود الإيراني" لتخفيف النقص الحاد الذي يعاني منه لبنان.

وعن ملف النفط العراقي، أضاف غجر: "كمية الفيول العراقي التي يمكن أن نحصل عليها ممكن أن تعطينا بين 4 ساعات و6 ساعات تغذية كهربائية يوميا إضافة إلى ساعتين..3 ساعات من الفيول المتوفر لدينا والذي ينفد في سبتمبر".

وأكمل: "85 ألف طن من الفيول ستصل خلال سبتمبر الحالي، الشحنة الأولى 30 ألف منها ستصل الى لبنان بين 5 و10 سبتمبر، والشحنة الثانية في الأسبوع الثالث، على أن تقام مناقصات شهرية لاستبدال النفط العراقي".

المصدر: "الجديد"