الكاظمي يعلن إقرار خدمة العلم الإلزامية لتكريس القيم الوطنية

أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء إقرار خدمة العلم الإلزامية في البلاد لتكريس القيم الوطنية.

وكتب على حسابه في تويتر: "أنجزنا اليوم ما تعهدنا به منذ لحظة تسلمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار خدمة العلم التي ستكرس القيم الوطنية في أبنائنا".

وأضاف: "طرحنا مشروع صندوق الأجيال الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعا سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاء للوعد".

وختم بالقول: "العراق خيارنا الوحيد".

يذكر أن الخدمة الإلزامية في العراق ألغيت عام 2003 من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، ويعتمد العراق الآن على جنود متطوعين برواتب تعتبر أعلى من رواتب بعض الموظفين المدنيين.

المصدر: RT