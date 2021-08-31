قبرص التركية: بقعة التسرب النفطي بدأت تعود مجددا إلى السواحل السورية

أعلن رئيس وزراء قبرص التركية أرسان سنار أن التسرب النفطي القادم من سوريا باتجاه بلاده، بدأ يتجه مجددا نحو السواحل السورية.

ووسط توقعات كانت تشير إلى أن التسرب الذي أظهرته صور جوية سيصل اليوم الثلاثاء إلى الشواطئ القبرصية التي تبعد 160 كيلومترا عن سوريا، قال أرسان سنار إن مسار التسرب سيعود إلى سوريا متأثرا بالرياح.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الجزء الشمالي من البحر المتوسط "واجه تلوثا بيئيا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، بسبب تسرب 15 ألف طن من النفط من محطة للطاقة الكهربائية بمدينة بانياس السورية".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن سنار أن الجزيرة اتخذت كافة التدابير اللازمة منذ اللحظة الأولى لمواجهة التسرب النفطي، وذلك عبر تشكيل خلية إدارة أزمة في رئاسة الوزراء.

وكانت السلطات القبرصية أبدت قلقها من أن تكون السواحل الشمالية للجزيرة مهددة بتأثير التسرب النفطي الذي حصل الأسبوع الماضي في محطة بانياس الحرارية في سوريا، وتوقعت أن البقعة النفطية ستصل اليوم الثلاثاء إلى السواحل الشمالية لقبرص.

وكان موقع تعقب السفن "تانكر تراكرز" نشر أمس صورة عن التسرب بدا يمتد باتجاه قبرص.

UPDATE from @cyprusmail 🙏



Authorities are monitoring an oil slick apparently making its way to the island’s east coast, and will be ready to take action if necessary, Agriculture and Environment Minister Costas Kadis said in a social media post Monday.https://t.co/ZKVd1bgiuj — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) August 30, 2021

وكان التسرب النفطي ظهر منذ نحو أسبوع، ونقلت وكالة "سانا" عن رئيس نقابة عمال الكهرباء في اتحاد عمال طرطوس داوود درويش أن "تصدعا واهتراء" في أحد خزانات الفيول بالمحطة الحرارية أدى لتسرب كميات من الفيول في البحر، وأن الخزان كان مملوء بكمية 15 ألف طن من الفيول.

المصدر: RT + وكالات