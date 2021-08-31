وزير الخارجية القطري: ينبغي على حركة طالبان إبداء التعاون في مكافحة الإرهاب
RT
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قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه ينبغي على حركة طالبان إبداء التعاون في مكافحة الإرهاب، ودعا المجتمع الدولي لحماية المدنيين الأفغان.
وقال آل ثاني بعد لقاء نظيره الألماني هايكو ماس في الدوحة إن طالبان أبدت استعدادها لقبول اقتراحات بتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.
وأضاف أن محادثات حول الأمن والتشغيل تتعلق بمطار كابل ما زالت جارية وأن التعاون مع طالبان قد يكون إيجابيا.
المصدر: وكالات
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