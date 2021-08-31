اليمن.. ضبط مخزن ومعمل للعبوات والأحزمة الناسفة في محافظة البيضاء

داهمت الأجهزة الأمنية اليمنية بمحافظة البيضاء مخزنا للأسلحة في مديرية الزاهر، وتمكنت من ضبط معمل لتجهيز العبوات الناسفة يحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات.

وذكر ناطق وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري أن شرطة محافظة البيضاء نفذت عملية أمنية تمكنت خلالها من الكشف عن مخزن سلاح ومعمل لإعداد العبوات والأحزمة الناسفة والمتفجرات تابعة للتنظيمات التكفيرية الاجرامية التابعة للعدوان، والتي تم دحرها من المنطقة".

وأوضح أن "العملية الأمنية داهمت وكر التكفيري عبدالله عثمان الحميقاني المكنى (أبو رقيّة) في عزلة آل برمان بمديرية الزاهر"، مبينا أنه "تم العثور على مخزن ومعمل لتجهيز العبوات والأحزمة الناسفة يحتوي على 15 لغم أرضي، و9 عبوات متفجرة فردية، و151 قذيفة متنوعة كانت جميعها معدة لاستخدامها كعبوات ناسفة، و15 قالب عبوات ناسفة، وكمية من الدوائر الكهربائية التي تستخدم في عمليات تفجير العبوات الناسفة، كما تم العثور على أحزمة ناسفة، وقنابل يدوية".

ولفت الى أن "المتفجرات المضبوطة كانت معدة لاستهداف المواطنين ومنتسبو الجيش والأمن واللجان الشعبية، والشخصيات الاجتماعية المقاومة للعدوان وجماعاته الاجرامية في المنطقة".

المصدر: وسائل إعلام يمنية