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المنفي يبحث مع مجلس شيوخ ليبيا مشروع المصالحة الوطنية

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المنفي يبحث مع مجلس شيوخ ليبيا مشروع المصالحة الوطنية
Reuters
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
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التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي المسؤولين في مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا، وبحث معهم مشروع المصالحة الوطنية الذي أعلن عنه المجلس الرئاسي.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال الاجتماع الذي حضره عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، التأكيد على أهمية مشروع المصالحة الوطنية ورأب الصدع بين أبناء الوطن، من أجل لم شمل الليبيين على كلمة واحدة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

المصدر: "بوابة إفريقيا"

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