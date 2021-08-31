الكاظمي يحث المواطنين على التصويت في الانتخابات المبكرة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6lq
حث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مواطنيه على التصويت في الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل.
وقال في بيان صحفي: "لم يتبق على إجراء الانتخابات سوى أسابيع قليلة، وكل الأوضاع مهيأة لإجراء العملية الانتخابية المبكرة، ونتطلع إلى المشاركة الواسعة والفاعلة".
وأضاف: "أحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، فانحسار المشاركة بالانتخابات السابقة، كان من الأسباب التي أدت لمشكلات عديدة".
وأشار الكاظمي إلى أن "عودة التيار الصدري للمشاركة بالانتخابات، خطوة جيدة أضافت زخما للانتخابات وأدعو كل المقاطعين إلى العودة والمشاركة في الانتخابات".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.