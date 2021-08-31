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رئيس الحشد الشعبي: لا سلطة للحشد على الفصائل المسلحة

أخبار العالم العربي

رئيس الحشد الشعبي: لا سلطة للحشد على الفصائل المسلحة
RT
رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض
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أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة لا تمتلك سلطة على الفصائل المسلحة.

وقال خلال جلسة حوارية في ملتقى الرافدين ببغداد: ‏"يجب التفريق بين فصائل الحشد وفصائل المقاومة التي لا سلطة لنا عليها".

وأضاف: "نستغرب من الشائعات التي تصنف الحشد الشعبي على قوى اللادولة، فالحشد هو من حمى هذه الدولة من السقوط إبان حرب داعش".

وأشار الفياض إلى أن "السيادة أهم متطلبات قيام الدولة، والحشد الشعبي يدافع عن هذه السيادة".

المصدر: RT

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