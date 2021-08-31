الملك سلمان يقر مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز على مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني.

وعقد مجلس الوزراء السعودي جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء.

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ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني، بهدف التشاور والتنسيق المستمر في الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في جميع المجالات، ولتعزيز واستدامة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين والتوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يحقق المصالح المشترك، بحسب موقع "الرؤية العمانية".

واستعرض مجلس الوزراء مجمل المحادثات بين المملكة وعدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، والرامية لتوطيد مجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بما يسهم في المزيد من الارتقاء بالعلاقات وتعزيزها على المستويات كافة.

المصدر: واس، الرؤية العمانية