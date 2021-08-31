مصر.. أول اعترافات للمتهمين بخطف طفل وسبب التخطيط للجريمة

أدلى المتهمون بخطف طفل المحلة، في الواقعة التي أثارت جدلا واسعا في مصر، باعترافات حول سبب التخطيط للجريمة وخطف الطفل.

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وقال قائدهم والمسؤول عن التخطيط للجريمة: "كنا طمعانين في أبوه، وكان عندنا علم إن أبوه تاجر ومعاه فلوس وقولنا نخطفه وناخد منه مبلغ، بس الدنيا اتقلبت ومعرفناش ناخد حاجة".

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين الثلاثة المتورطين فى خطف طفل المحلة زياد البحيري، من أمام منزل أسرته بطريق الدائري- المحلة- المنصورة، وذلك بعد أن نجح رجال وزارة الداخلية في ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية خلال 48 ساعة من وقوع الجريمة، وتحرير الطفل المختطف، من خلال مداهمة لمكان اختباء المتهمين في الزراعات وحرزت النيابة 2 بندقية آلية، وما زالت التحقيقات مستمرة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت ملابسات وتفاصيل القبض على المتهمين، حيث جاء فى تفاصيل الواقعة، أن قوات الأمن نجحت في ضبط المتهمين عقب تلقي بلاغ من أسرة الطفل زياد، يفيد باختطاف نجلهم من أمام منزله بمنطقة أبو دراع، بمدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية، وأسفرت خطة البحث التي شارك فيها ضباط من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، عن تحديد السيارة المستخدمة فـي ارتكاب الحادث وتبين أنه مبلغ بسرقتها بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ في توقيت سابق لواقعة خطف الطفل، وأن المتهمين قاموا بتنفيذ الجريمة وحرق السيارة بعد تنفيذ واقعة الخطف.

المصدر: الوطن