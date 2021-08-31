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مصر تسجل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

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مصر تسجل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات
Reuters
مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها سجلت 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات يوم الاثنين، مقابل 255 إصابة و7 وفيات الأحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي المصابين في مصر بفيروس كورونا حتى الاثنين بلغ 288162 حالة.

وأضاف أن من إجمالي الإصابات المكتشفة 16727 حالة وفاة، و238580 حالة شفاء.

المصدر: رويترز

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