بعد تعرضها لارتجاج بالمخ.. أشرف زكي يكشف موعد خروج نهال عنبر من المستشفى (صورة)

كشف الفنان المصري أشرف زكي عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نهال عنبر التي تعرضت لارتجاج بالمخ دخلت على إثره المستشفى.

وقال زكي في تصريح لـ"صدى البلد" إنها "تعرضت لارتجاج بسيط في المخ وهي بحالة صحية جيدة وليس هناك أي مضاعفات".

وأضاف أن "الفنانة نهال عنبر ستعود للمسرح غدا حيث ستغادر المستشفى صباح الغد".

وكشف المخرج عادل عبدة تفاصيل ما حدث، وكتب على حسابه عبر "فيسبوك": "ادعوا للفنانة الكبيرة نهال عنبر بالشفاء فقد أصيبت في المسرح أثناء أداء دورها في العرض المسرحي (زقاق المدق) فقد وقعت على رأسها قطعة ديكور أدت إلى إصابتها وحدوث ارتجاج في الرأس وهي الآن في مستشفى العلمين تحت الملاحظة من فضلكم ادعو لها بالشفاء العاجل".

المصدر: "صدى البلد"