الجيش الإسرائيلي يطلق النار وقنابل الغاز شرق غزة تزامنا مع بدء فعاليات "الإرباك الليلي"

أفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي يطلق النار وقنابل الغاز بالتزامن مع بدء فعاليات "الإرباك الليلي" من الجانب الفلسطيني شرق مدينتي غزة وخان يونس.

وأشار المراسل إلى أنه أصيب عدد من المسعفين الفلسطينيين بالاختناق جراء إلقاء قنابل الغاز بشكل مباشر شرق مدينة غزة.

إقرأ المزيد

وبدأت يوم السبت الماضي فعاليات "الإرباك الليلي" على الحدود الشرقية لقطاع غزة رفضا لاستمرار الحصار الإسرائيلي.

ويعتبر "الإرباك الليلي" ضمن الأدوات الشعبية للاحتجاج على استمرار حصار غزة ويلقي فيه الشبان الفلسطينيون قنابل صوتية قرب السياج الأمني ويشغلون مكبرات الصوت بأغان وطنية.

المصدر: RT