الجيش الإسرائيلي يطلق النار وقنابل الغاز شرق غزة تزامنا مع بدء فعاليات "الإرباك الليلي"
Reuters MUSSA ISSA QAWASMA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6c6
أفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي يطلق النار وقنابل الغاز بالتزامن مع بدء فعاليات "الإرباك الليلي" من الجانب الفلسطيني شرق مدينتي غزة وخان يونس.
وأشار المراسل إلى أنه أصيب عدد من المسعفين الفلسطينيين بالاختناق جراء إلقاء قنابل الغاز بشكل مباشر شرق مدينة غزة.
وبدأت يوم السبت الماضي فعاليات "الإرباك الليلي" على الحدود الشرقية لقطاع غزة رفضا لاستمرار الحصار الإسرائيلي.
ويعتبر "الإرباك الليلي" ضمن الأدوات الشعبية للاحتجاج على استمرار حصار غزة ويلقي فيه الشبان الفلسطينيون قنابل صوتية قرب السياج الأمني ويشغلون مكبرات الصوت بأغان وطنية.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.