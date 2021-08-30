مستشار مفتي مصر: فك السحر بتلاوة القرآن الكريم ضرب من الدجل

اعتبر المستشار العلمي لمفتي مصر وأمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية مجدي عاشور، أن "القول بفك السحر عبر قراءة شيخ القرآن الكريم هو دجل".

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وأضاف في خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" ردا على سؤال حول حكم فك السحر عن طريق من يدعي أنه شيخ عبر القرآن الكريم: "نحن أمة علم وعقل وفهم وتزكية ولسنا أمة تغيّب الناس عن الواقع وتغيّب العلم والعقل".

وقال: "مش كل واحد يعمل شيخ ونوصل في الأخير أنه ساحر، لكن عمله عمل شيطان، خاصة مع إدعائه الولاية والصلاح، والأمر تحول لبيزنس وسبوبة، الدين هداية وفهم وتزكية وإحسان".

وتابع: "دار الإفتاء ضد ظاهرة الدجل ممن يدعون أنهم يفكون السحر أو الحسد. لدينا أشياء بديلة توضأ وصلي وإدعى للمريض، ودعاء المريض أولى من دعاء غيره لأنه المبتلى، علينا قراءة الفاتحة والمعوذتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وندعى لفك الكرب وتفريج الهم".

وقال: "نريد القضاء على تلك الظواهر التي تدعو إلى الدجل والشعوذة ونرجع بالأمة إلى العلم والفهم والثقافة".

المصدر: الشروق