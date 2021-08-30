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قطر تدعو إلى حشد الجهود الدولية لتجنب أي أزمة إنسانية أو سياسية في أفغانستان

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قطر تدعو إلى حشد الجهود الدولية لتجنب أي أزمة إنسانية أو سياسية في أفغانستان
Reuters MOHAMED AZAKIR
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن
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دعت قطر القوى العالمية إلى حشد جهودها لتجنب أي أزمة إنسانية أو سياسية في الداخل الأفغاني قد تؤثر تداعياتها على استقرار أفغانستان والمنطقة.

وقال وزير الخارجية البحريني محمد بن عبد الرحمن في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "سعدت اليوم بالمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع ومناقشة آخر التطورات فيأفغانستان".

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وأضاف: "لابد من تضافر الجهود الدولية لتجنب أي أزمة إنسانية أو سياسية في الداخل الأفغاني، ماقد يسبب تداعيات كبيرة على استقرار أفغانستان والمنطقة".

المصدر: RT

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