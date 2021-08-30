قطر تدعو إلى حشد الجهود الدولية لتجنب أي أزمة إنسانية أو سياسية في أفغانستان

دعت قطر القوى العالمية إلى حشد جهودها لتجنب أي أزمة إنسانية أو سياسية في الداخل الأفغاني قد تؤثر تداعياتها على استقرار أفغانستان والمنطقة.

وقال وزير الخارجية البحريني محمد بن عبد الرحمن في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "سعدت اليوم بالمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع ومناقشة آخر التطورات فيأفغانستان".

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وأضاف: "لابد من تضافر الجهود الدولية لتجنب أي أزمة إنسانية أو سياسية في الداخل الأفغاني، ماقد يسبب تداعيات كبيرة على استقرار أفغانستان والمنطقة".

سعدت اليوم بالمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع ومناقشة آخر التطورات في #أفغانستان. لابد من تضافر الجهود الدولية لتجنب أي أزمة انسانية أو سياسية في الداخل الأفغاني، ماقد يسبب تداعيات كبيرة على استقرار أفغانستان والمنطقة. pic.twitter.com/gUpOcllH3K — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) August 30, 2021

المصدر: RT